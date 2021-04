Kaitseministri sõnul paigutas Venemaa läänepiiridele kaks armeed ja kolm õhudessantvägede väekoondist

Šoigu sõnul alustasid NATO riigid kevadel viimase 30 aasta suurimat õppust Defender Europe 2021, mille raames paigutatakse Euroopasse USA vägesid. Šoigu lisas, et alliansi peamised jõud koondatakse Musta mere ja Läänemere piirkonda. Veel ütles Šoigu, et võrreldes eelmise aastaga on kaks korda suurenenud NATO õhuluure intensiivsus ja poolteist korda mereluure intensiivsus, vahendab Dožd.