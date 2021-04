Erakondade reiting: nädalaga kaotas enim toetust Keskerakond, langeb ka Reformierakond

Keskerakonda toetab nüüd 19,5% valijaist, selgus iganädalasest MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatavast küsitlusest.

Lisaks selgus, et Reformierakonna toetus on püsinud viis nädalat järjest kerges languses ning peaministripartei on selle ajaga kaotanud 2,3% valijaist. Värskete tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,2% inimestest.