SISUKASVAHEAEG | Mis Su ketsiNUMBER on?

Juhan on saate staarkülaliseks järgmise neljapäeva saates, kus ta hakkab #SISUKASVAHEAEG teemalisi ketse otsesaates looma. Selleks, et Sportland saaks talle just Sinu suuruses ketsid kaasa anda, siis saada meile oma ketside suurus e-posti aadressile: elamus@delfi.ee või osale ka MacBook Air loosis ja jäta Juhanile küsimus hiljemalt 20. aprill koos oma ketside suurusega - topelt võiduvõimalus. Ning loomulikult on võimalik jäta selle artikli link koos oma ketside suurusega #SISUKASVAHEAEG Facebook event alla SIIN. Kui need ketsid peavad saama Sinu omaks, siis nad leiavad Su üles.