Jaani: abipolitseinik Madison ei kandnud politseiga samu väärtusi

Jaani selgitas "Esimeses stuudios", et abipolitseinik peaks vastama samadele väärtustele, kui on politseile kehtestatud ning ilma nendega on politsei ridades keeruline hakkama saada.

"Siseturvalisuse valdkonnas on üle 3000 vabatahtliku. Nad hingavad palgalistega ühes rütmis – sarnased väärtused, sarnased tegevused. See on ühiselt toimiv organism. Teistsuguste väärtustega ongi keeruline. Kui inimene mingi hetk tunneb, et tema väärtused ei ühti selle organisatsiooniga, siis tal on väga raske seal töötada," ütles Jaani "Esimeses stuudios".

Jaani ei soovinud politsei otsusesse Jaak Madison abipolitseinike ridadest välja arvata, sekkuda.

"Et politsei sellise otsuse tegi, siis see on politsei otsus.