Isamaa volikogu toetas plaani pikendada praeguse juhatuse ametiaga aasta võrra

Ometi on näiteks Tartu ülikooli õigusteadlane Andres Vutt leidnud , et erakonna juhatuse mandaadi pikendamine ei ole nende põhikirjaga kooskõlas. Niisiis saaks teoreetiliselt iga Isamaa erakonna liige koduerakonna kohtusse kaevata.

Isamaa volikogu esimees Sven Sester kommenteeris tänast otsust Delfile, öeldes, et praeguse arusaama järgi on väide, et juhatuse mandaati ei saa pikendada, ümber lükatud.

See variant täna volikogu koosolekul piisavat toetust ei leidnud. Sester nentis, et tehniline võimekus korraldada Suurkogu veebis on olemas, kuid et see on siiski aasta tähtsündmus, siis soovitakse seda teha füüsilisel kujul. Küll aga ei välista Sester Suurkogu toimumist veebis tulevikus.