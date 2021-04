Pisarateni liigutav: klient kogus ligi 50 aastat klienditeenindajana töötanud naise toetuseks tuhandeid

Hiljuti nägi mees, kuidas üks klient Emiliaga tõreles, kuna temalt oli ekslikult rohkem raha võetud. "Ta oli temaga üsna ebaviisakas," tunnistas mees. "Ma astusin eemale ja tegelesin oma asjadega, kuid hakkasin siis mõtlema, et kuidas on võimalik siin nii pikki aastaid töötada? Tal tuleb toime tulla nii heade, halbade kui kiuslike inimestega. Kõigest hoolimata Emilia lihtsalt naeratas ja soovis kaeblejale head päeva," meenutas mees.

Schweitzer alustas Emilia toetuseks GoFundMe kampaaniat , mis on kogunud üle 25 000 dollari, et naist käesoleval raskel ajal toetada. Olgu selleks transport või meditsiinikulud.

Ta peab oluliseks tõsta esile seda lahket hinge, kes on kohalikku kogukonda aastakümneid teeninud. "Ta on alati mu näole naeratuse toonud ja tekitanud positiivse tunde,” ütles Schweitzer ja lisas, et on kõikide annetajate heldusest liigutatud. Mehe eesmärk on lihtsalt toetada “üht imelist inimolendit”.