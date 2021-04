Irja Lutsar: Johnson & Johnsoni vaktsiiniga süstimise pausile panemine oleks viimane otsus

Lutsar märkis, et ka Euroopa ravimiamet ei ole seni vastavat otsust vastu võtnud. Ta lisas, et Jansseni vaktsiiniga süstimise peatamine peaks olema viimane otsus.

Täna saabus Eestisse 2400 doosi Jansseni doosi, mis on hetkel veel terviseameti laos. Millal need peaks jõudma kaitsepookimist ootavate inimesteni, ei ole hetkel veel selge.

Nimelt ei ole ka AstraZeneca koroonavastast vaktsiini keelatud süstida, kuid immunoprofülaktika komisjon on leidnud, tuginedes olemasolevatele andmetele, et kõige sobivam on selle tootja vaktsiini süstida 60-aastastele ja vanematele. Noorematel inimestel on üliharva täheldatud ebaharilike trombide teket pärast AstraZeneca vaktsiini saamist.