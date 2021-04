Liina Kersna: võime koole hakata taasavama piirkondade kaupa

Nii valitsus kui teadusnõukoda leiavad, et piirangute leevendamist tuleks langustrendi jätkumise korral alustada koolidest. Irja Lutsar rääkis eile pärast teadusnõukoja istungit aga Delfile, et maakonniti on olukord koroonarindel erinev - mõni piirkond, näiteks saared, on juba väga heas seisus, samas mõnes piirkonnas ei taha näitajad langeda.

Liina Kersna tõdes täna Delfile, et valitsus kaalub varianti hakata koole avama kõigepealt piirkondades, kus nakatumisnäitajad on madalamad. “Seal, kus koole saaks võimalikult ohutult avada, seal me võiksime seda aprilli lõpus teha,” ütles Kersna. “Laste kooli saamine on igal juhul prioriteet”.

Kersna lisas, et järgmisel teisipäeval jõutakse täpsemate arutelude ja ehk ka otsusteni. “Me palusime teadusnõukojal nüüd järgmise nädala jooksul jälgida, kuhu poole numbrid liiguvad, et saaksime ka täpsemalt otsustada, kuidas piiranguid leevendama hakata.” Kersna lisas, et selleks peab senine langustrend jätkuma.

Kersna sõnul valmistatakse praegu koolidele ette juhendeid, kuidas taasavamise järel tagada, et koolid taas suurteks koroonakolleteks ei muutuks. “Näiteks proovime võimalikult palju viia õpet õue, klassiruume tuulutada ja lapsi hajutada,” kirjeldas Kersna. “Kasutada ka nii-öelda mulli süsteemi, ehk et õppetöö toimub ühtede ja samade lastega, teistega kokku ei puututa.”

Järgmisel nädalal arutab valitsus edasi ka seda, kas ja kuidas tuleks koos koolide avamisega uuesti lubada laste huvitegevust - Kersna sõnul on siingi märksõnaks tegevuste viimine õue.

Koolivaheaeg kui võimalik oht

Haridusminister Liina Kersna rõhutas, et varasem kogemus on näidanud, et koolivaheaegadel reisitakse rohkem perega välismaale ja oht nakatuda või uusi tüvesid riiki tuua suureneb.

Kersna pani inimestele südamele, et järgmisel nädalal algav vaheaeg veedetaks pere ringis ja nauditaks kevadilma.