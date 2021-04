Euroopa turismisuve päästaks vaktsineerimine, mitte vaktsiinipass

“Esiteks, see ei ole vaktsiinipass,” parandab Toom. Tõepoolest, Euroopa Liidu nn roheline digitõend on mõeldud väljastamiseks kolmel juhul. Lisks vaktsineerimisele tõendaks see ka negatiivset testitulemust või koroonaviirusest paranemist.

Kaljurand ütles, et täna ei saanud komisjoni liikmed vastust küsimusele sellest, millal ja mismoodi hakkab tõend kehtima nii, et see oleks turvaline. Euroopa Komisjoni justiitsvolinik Didier Reynders ütles, et juuniks peaks saama paika õiguslik raamistik, misjärel katsetatakse mõnedes riikides tõendi pilootprojekti. Kui kava liigub sujuvalt, siis peaks europarlament kinnitama tõendiga seotud korra jaanipäeva paiku.

See on siiski vaid algus. Millal saavad suuremad rahvahulgad reisima hakata, sõltub ikkagi pandeemiaolukorrast ja sellest, kas massvaktsineerimise abil jõutakse karjaimmuunsusele lähemale. Praegu on ebaselge, kui suur protsent peaks selleks kaitsepoogitud saama. "Kõlavad väga erinevad arvud: 50, 60, 70, 80 protsenti rahvast," ütles Kaljurand. "Esialgu ei hakka see dokument soodustama turismi. Reisimine muudetakse lihtsamaks neile, kes töötavad ning kellel on vaja reisida," lisas sotsiaaldemokraat.

Nii Toom kui ka Madison on rohelise tõendi plaani suhtes skeptilised. "See on asendustegevus," ütles Toom. Tema sõnul tegeletakse teemaga sellepärast, et vaktsineerimine on möödunud Euroopa Liidu riikides vaevaliselt.

Keskerakondlane muretseb ka Euroopa ravimiameti loata vaktsiinide tunnustamata jätmise pärast. Roheline tõend ei hakka neid arvestama. Toomi sõnul on palju neid, kes on võtnud enda valitsuselt vastu vaktsiini ilma, et nad oleks saanud erinevate variantide vahel valida. Ka Madison märkis, et näiteks Ungari ja Slovakkia on ostnud Venemaa või Hiina vaktsiine. Venemaa Sputniku vaktsiin saab ilmselt siiski kasutusloa enne, kui rohelised tõendid laiemalt kasutusse lähevad. Hiina pole ravimiameti kasutusluba taotlenud, samas on Ungaris Hiina vaktsiini juba kasutatud.

Madison ei poolda EL rohelist tõendit, selle asemel peaks tema hinnangul tegema turvalise digiversiooni “kollasest raamatust”, rahvusvahelisest vaktsineerimistõendist. “Mul on seal näiteks märge sees, et sain AstraZenecat,” ütles Madison. EKRE saadiku sõnul oleks parem, kui töö käiks ülemaailmse vaktsiinitõendi nimel.

