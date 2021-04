Eesti plaanib hakata süstima Johnson & Johnsoni vaktsiini, olgugi et USA-s pandi nende kasutamine pausile

Foto: Scanpix

Hoolimata sellest, et USA toidu- ja ravimiadmistratsioon (FDA) teatas täna, et Johnson & Johnson vaktsiiniga kaitsepookimine pannakse praegu pausile, sest kuuel naisel on tekkinud trombid, kavatseb Eesti hakata selle tootja vaktsiiniga inimesi kaitsepookima.