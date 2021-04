Millised on suitsetaja hambamured?

Hambaarst selgitab, et suus kahjustab suitsetamine igemete verevarustust, mille tulemusena hävinevad tugikoed ja hambad võivad hakata liikuma. Et suitsetamise tõttu on pärsitud organismi kaitserefleksid ja verejooks igemetest väike, võivad esimesed haigusnähud jääda märkamata. Suitsetamise mõju parodontiidi ehk igemepõletiku arenemisel on dr Talvoja sõnul isegi suurem kui kehval suuhügieenil.

Tubakat saab manustada suitsetades, kasutades selleks sigaretti, sigareid või piipu. Ilma suitsetamata saab tubakat pruukida kas nuusutades või närides. Snuff ehk nuusktubakas on pulbriks jahvatatud või hõõrutud valmistubakas, mis on ette nähtud ninna tõmbamiseks. Huuletubakas ehk rootsi keeles snus on niisutatud pulbertubakas. See on kas lahtine, niiske pulber, mis vormitakse ise näppude vahel kuulikeseks või on see pakendatud teekotikeste valmistamisel kasutatud materjalile sarnasesse ümbrisesse. Selline pakendamisviis lihtsustab huuletubaka tarvitamist.