Hambaarst selgitab, mida on vaja teada tarkusehammastest

Kõigil ei lõikugi tarkusehambad

Tavapäraselt on inimesel kokku 4 tarkusehammast, millest kõik ei pruugigi suhu lõikuda. Aga on ka neid, keda on õnnistatud näiteks kuue tarkusehambaga. Suukirurgiale spetsialiseerunud Unimed Ülemiste hambakliiniku hambaarst dr Raul Vallaste sõnul on osad patsiendid on väga õnnelikud, kui röntgenit vaadates selgub, et osad tarkusehambad on juba sünnipäraselt puudu, kuid seda juhtub pigem harva. Enamasti seisneb mittelõikumise põhjus selles, et hammas on igeme all või luu sees peidus. Tihti on põhjuseks ka hamba vale asend. Sageli on just alumised tarkusehambad naaberhamba poole kaldu ja ei pääse seetõttu igemest välja. Tarkusehammaste asendid ei pruugi üldse sümmeetrilised olla – on palju juhtumeid, kus ühel pool on hammas otse, kuid teisel pool täiesti "külili".

Tarkusehambad võivad põhjustada valu ja põletikku

Levinuimaks tarkusehamba eemaldamise põhjuseks on lõikumisel tekkiv valu ja põletik. Dr Vallaste sõnul võib hamba lõikumise käigus hakata igeme ja hamba vahele kogunema toitu ja kattu – tulemuseks võib olla igemepõletik. Põletikulise reaktsiooni tekkimine on sageli korduv, seega on enamasti mõistlik tarkusehammas eemaldada – nii ei saa põletik uuesti tekkida.

Tarkusehambad võivad häirida sirget hambarivi

Dr Vallaste sõnul eemaldatakse tarkusehambaid tihti ka põhjusel, et need suruvad hambarivi viltu, põhjustades lõualuudes ebamugavat surumistunnet. Enamasti soovitatakse enne breketravi, selle ajal või vahetult pärast breketravi tarkusehambad eemaldada. Nii saab vältida breketitega saavutatud sirge hambarivi taas puseriti minemist.

Tarkusehammaste asend võib häirida korraliku suuhügieeni tagamist