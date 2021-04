Terviseamet: esiplaanil jätkuvalt töökohakolded. Osad ülemused varjavad lähikontaktsete andmeid

Terviseameti pressiesindaja Kirsi Pruudel sõnas Delfile, et eilse seisuga oli 14 päeva kumulatiivhaigestumus 100 000 elaniku kohta 769,99. Nädal tagasi oli vastav number 1053,5. Uute juhtude arv langes 16,3 protsendi võrra.

Aktiivseid koldeid on viimastel andmetel 189 (nädal varem 192). Kollete osakaalus on jätkuvalt esiplaanil töökohakolded (72 protsenti). "Töökohtades on riskikohtadeks puhke- ja suitsunurgad, koos bussiga tööle sõitmine ja muud sellised tegevused, mis hõlmavad inimeste kogunemist väikesesse ruumi," ütles Pruudel. "Lisaks on täheldatud, et esineb probleem tööandjatelt lähikontaktsete andmete saamisel. Tööandja ei luba avaldada ega taha lähikontaktseid eneseisolatsiooni suunata."

Iga kolmas inimene ei tea, kust ta nakkuse on saanud. Antud näit on püsinud stabiilsena. Viimaste nädalate trend näitab, et üha rohkem liigub nakatumine perekondadesse. Nakkus saadi mõni pereliikme käest 40,8 protsendil juhtudest, otse mõnelt töökaaslaselt 11,9 protsendil haigestumistest.

Koroonastatistikas torkavad silma Tallinna näitajad. Näiteks viimase ööpäevaga lisandus Eestis kokku 638 positiivset koroonatesti. Enim uusi positiivseid testitulemusi oli Harjumaal, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 382 inimesel. 302 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Terviseameti Põhja regiooni juht Margit Kallas rääkis, et selles regioonis on viimase nädala andmetel 94 kollet, nädal enne 97. Enamik nendest on seotud töökohtadega (70) ja lasteasutustega (18). Töökoha kolletest 61 protsenti on pealinnas.

Kõrgeim on 14 päeva nakatumisnäit pealinnas Lasnamäel (1366,30). Järgneb Mustamäe (1112,14) ja Haabersti (1108, 46).