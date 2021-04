Kas e-sigaretid ja kuumutatavad tubakatooted aitavad tubakasõltuvuse prügikasti heita?

Parim valik suitsetajatele on tubakast täielikult loobumine. Seda on aga raske teha, kuna sigarettide põlemisel tekkivas suitsus olevad keemilised ühendid, sealhulgas nikotiin, loovad ajus äärmiselt tugevaid sõltuvusseoseid.

Seega tekib küsimus, kas tasub appi võtta mõni alternatiivne tubakatoode, et lihtsustada suitsetamisest loobumist. Populaarsed võimalused on näiteks e-sigaretid ja kuumutatavad tubakatooted. Viimaste aastate jooksul on tehtud hulgaliselt uuringuid, mis võimaldavad meil analüüsida nende meetodite tugevusi ja nõrkusi.

E-sigaretid

E-sigarettidel on vähem kahjulikke järelmõjusid inimeste enesetundele ja meeltele võrreldes põletatavate tubakatoodetega. 2013. aastal korraldatud Kreeka ja Itaalia teadlaste ühisuuringus leiti, et 76,6 protsendil e-sigaretile üle läinud katsealustest oli parem füüsiline sooritusvõime kui varem ning 81,8 protsenti tundis, et neil on parem haistmis- ja maitsemeel.

Sama uuring leidis, et elektroonilised sigaretid võivad olla hea alternatiiv tavalistele sigarettidele ja abistada tubakast loobumisel. Seda eriti seetõttu, et asendavad nii suitsetamise neurokeemilist mõju (nikotiini) kui ka rituaalseid lihasmälu liigutusi. Sellised omadused on puudu teistes nikotiiniasendusravides, näiteks nätsudes ja plaastrites. Arvatakse, et just seetõttu naasevad elektrooniliste sigarettide kasutajad väiksema tõenäosusega tagasi suitsude kasutamise juurde.

2013. aastal tehti Itaalias uuring, kus anti loobumise peale mitte mõtlevatele igapäevasuitsetajatele proovimiseks e-sigaretid ja jälgiti neid 12 kuu jooksul. Tulemused olid teadlaste sõnul ootamatud.