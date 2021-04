Enne Mart Helmet võttis kursi EL-ist lahkumisele Saksa parempopulistlik erakond AfD

AfD ei ole veel otsustanud, kes on nende liidukantslerikandidaat. Lõplik otsus otsustati teha hiljem. Siiski otsustati, et pannakse välja kaks kandidaati nagu eelmistel valimistel 2017. aastal.

Parteijuht Jörg Meuthen, kes ise on Euroopa Parlamendi liige, on väljendanud selgelt Euroopa Liidu vastaseid seisukohti. Parteikongressil ütles ta: „Poliitika on võimaluste kunst.”