Seedri kaardimaja: Isamaa esimehe plaani võimu säilitamiseks võib lasta põhja mistahes partei liige

Eelmisel nädalal kirjutas Eesti Päevaleht sellest, kuidas Helir-Valdor Seeder ei soovi riskida e-vormis erakonna suurkogu korraldamisega. Sellisel oleks võimalik valida mitmete kandidaatide vahel, nagu tavaliselt. E-suurkogu võib olla osalejate koosseisu mõttes üksjagu erinev tavalisest suurkogust, kuhu peavad partei liikmed füüsiliselt kohale minema. E-hääletuse tulemused võivad olla ettearvamatud.

Seedri plaani kohaselt saadetakse igale erakonna liikmele kiri, kus küsitakse nõusolekut olemasoleva eestseisuse (sh Seedri) mandaadi pikendamiseks ühe aasta võrra. Kui plaan lähekski käiku, võib see tekitada võidujooksu jah- ja ei-vastuste saamise nimel. Sisuliselt toimuks erakonnasisene referendum Helir-Valdor Seedri üle. Isamaa rühmituse Parempoolsed esimees Kristjan Vanaselja loodab, et seda pole vaja: "Tõenäoliselt on volikogus piisavalt vastutustundlikke inimesi, kes saavad aru, et suurkogu tuleks korraldada nii pea, kui võimalik." Ta loetleb erinevaid suurkogu korraldamise võimalusi alates e-vormidest kuni hübriidvormideni, kus kogunetakse nii e-kanalites kui ka väiksemates füüsilistes hulkades üle Eesti. Parempoolsed soovivad, et suurkogu toimuks mitte hiljem, kui 13. juunil.

Vanaselja ei kinnita ega lükka ümber võimalikku ei-kampaaniat juhul, kui kirja teel hääletamine siiski toimuma peaks. Tema väitel ei ole selline küsitlus kooskõlas erakonna põhikirjaga. Samal arvamusel on Tartu Ülikooli äriõiguse kaasprofessor Andres Vutt, kes ütles eelmisel nädalal Delfile, et kirja teel oleks võimalik korraldada uue juhatuse valimisi, aga mitte olemasoleva juhatuse mandaadi pikendamist. Isamaa põhikiri sätestab veel, et valimised on salajased. Kirjavahetuse teel toimuvas hääletuses pole aga hääletamise sajalasust võimalik tagada.