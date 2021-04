Seedri kaardimaja: Isamaa esimehe plaani võimu säilitamiseks võib lasta põhja mistahes partei liige

Täna kel 17 koguneb Isamaa erakonna volikogu, kus kõige põletavamaks teemaks on senise eestseisuse mandaadi pikendamine. Nii eestseisuse kui ka erakonna esimehe Helir-Valdor Seedri ametiaeg lõpeb 11. mail. See tähendab, et kui liikmed ei anna Seedri ja eestseisuse mandaadi pikendamisele heakskiitu, ootab Isamaad Eesti poliitmaastikul pretsedenditu jäneseurg – partei, millel pole juhte. Seejuures jääb kohalike valimisteni vaid viis kuud.