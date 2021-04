Mis kõik on ühes sigaretis peidus?

Mismoodi on aga kahjulikud need peamised „kurja juured”, nagu tõrv, vingugaas, metallid?

Sõltuvust tekitab neist ainetest aga nikotiin. Pärast tubakasuitsu mahvi jõuab nikotiin vereringesse 4 sekundi ja ajju 7 sekundi jooksul. Spetsiifiliste nikotiiniretseptorite vahendusel mõjutab nikotiin meeleolu ja võib toimida aju tasandil kui stimulant või lõõgasti, kuid selle esialgne toime möödub kiiresti. Mõnutunde säilitamise ja ärajäämanähtude vähendamise vajadus sunnib suitsetajat nikotiinidoose uuesti manustama. Uuringud on näidanud, et nikotiinisõltuvuse tugevust saab võrrelda nii kokaiini kui ka heroiini tekitatavaga.

Eelmisel kümnendil aga avastati laborihiirtega tehtud katsetest, et nikotiinil ei oleks üksi nii suurt mõju sõltuvusele, kui tubakasuitsus ei leiduks monoamiini oksüdaasi inhibiitoreid. MAO-inhibiitorid on neuroaktiivsed ühendid, mis pärsivad monoamiini oksüdaasi ensüümide aktiivsust. Need ensüümid on tihedalt seotud sõltuvust tekitavate süsteemide reguleerimisega ja loovad ning suurendavad tugevalt suitsetamise sõltuvust tekitavaid omadusi. Koostöö nikotiiniga on see, mis ei jäta inimesele tihti võimalustki oma sõltuvusse jäämist kontrollida.