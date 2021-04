Moskva: USA peaks Krimmist ja Venemaa rannikust eemale hoidma. See on talle endale kasulik

„(USA) peab mõistma, et ühtede või teiste intsidentide riskid on väga suured. Me oleme sel aastal juba täheldanud midagi sellist täiesti teises akvatooriumis. Me hoiatasime USA-d, et neil on parem Krimmist, meie Musta mere rannikust eemale hoida. See on talle endale kasulik,” lausus Rjabkov ajakirjanikele, vahendab RIA Novosti.

Varem teatas Türgi välisministeeriumi allikas RIA Novostile, et Washington teavitas Ankarat oma kahe sõjalaeva liikumisest läbi Bosporuse väina Mustale merele, kus need viibivad 14.-15. aprillist kuni 4.-5. maini.

Pentagoni ametlik esindaja John Kirby ütles, et USA sõjalaevade viibimine Mustal merel on rutiinse iseloomuga.

Rjabkovi sõnul on USA avaldused, et Venemaa peab Donbassi olukorra eest kallist hinda maksma, vastuvõetamatud, ja Moskva jätkab niinimetatud rahvavabariikide elanike kaitsmist. Igasugused ähvardused ainult tugevdavad Rjabkovi sõnul Venemaa veendumust, et ta on õigel kursil.

„Nad räägivad kõrgest hinnast, aga ei nimeta seda kunagi. Seda, mida nad on senini teinud, oleme me esiteks hästi tundma õppinud, teiseks, sellega kohanenud, kolmandaks ei arva me, et üldse oleks vastuvõetav selline terminoloogia nagu „hind, arveteõiendamine” ja nii edasi ühe või teise tegevuse eest. Me kaitseme ainult oma huve, oma kodanike, venekeelse elanikkonna huve, kaitseme neid ka edaspidi,” ütles Rjabkov.

„Küsimus on selles, millised järeldused tehakse sellest olukorrast Kiievis ja Kiievi soosijate juures. Need järeldused ei meelesta kahjuks positiivsele tonaalsusele,” lisas Rjabkov.

USA ja NATO riigid suurendavad relvasaadetisi Ukrainasse, rääkis Rjabkov.

„Saadetised on läinud, need jätkuvad, selle abi mahud kasvavad. Ühendriigid ja teised NATO riigid muudavad Ukraina teadlikult püssirohutünniks,” ütles Rjabkov Interfaxi vahendusel.