Reformierakond kurdab EKRE tegevuse üle parlamendis: Ruuben Kaalep kasutas kaheksa minutit vene kirjaniku raamatu ettelugemiseks

Tema sõnul on valitsus lubanud, et sadadesse miljonitesse ulatuvad abimeetmed avanevad kohe, kui lisaeelarve riigikogu juhataja haamrilöögiga vastu võetakse. “Inimesed ja ettevõtted vajavad kindlust, et saavad piirangute tingimustes riigi abile loota. EKRE pahatahtlik venitamine paneb selle aga tugeva löögi alla,” märkis Võrklaev. „Eile kasutas Ruuben Kaalep kaheksa minutit riigikogu aega, et lugeda ette vene kirjaniku raamatut. Iga selline trikk viib meid kriisi lahendamisest sammu kaugemale.“