Eestisse saabus esimene laar ühedoosilist Jansseni vaktsiini. Sihtgrupp on teada, ent logistika paras väljakutse

Antud vaktsiini teeb eriliseks tõik, et selle puhul piisab vajaliku kaitse saamiseks ainult ühest annusest. Ilmselgelt sooviks paljud esimese süsti ootajad just seda.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber ütleb, et kuna tegu on ühedoosilise vaktsiiniga, siis on kavas esimesi piiratuid koguseid kasutada nende vanemaealiste (üle 70-aastastele) inimeste vaktsineerimiseks, kes on kodused ning kellel ei ole võimalik perearstikeskusesse või haigla juures asuvasse vaktsineerimiskeskusesse minna. Samuti oleks ülikeeruline või välistatud nende sinna transportimine, jutt on näiteks voodihaigetest.

"Kuna kodus vaktsineerimine on väga ajamahukas ja lisaks kohapeale minemisele tuleb kohapeal ka inimest nõustada ja vaktsineerimise järgselt jälgida, siis on seda veidi lihtsam korraldada ühedoosilise vaktsiini puhul. Lisaks on keeruline ka vaktsiini transport, kuna avatud 5-doosiline viaal tuleb sama päevaga ja 6 tunni jooksul ära kasutada," märgib ta.

Põhimõtteliselt tähendab see seda, et tuleb panna paika täpne logistika, et jõuaks sõita läbi mitmed kodud ja arvestada nobeda ajagraafikuga, muidu läheb osa doose lihtsalt raisku. Sotsiaalministeeriumist viidati, et kui osa hooldajaid on veel vaktsineerimata (ja ka vastavas vanuserühmas, keda praegu vaktsineeritakse), siis saavad nemadki lisaks hoolealusele süsti kätte.

"Korralduse täpsemad detailid on lepitakse kokku koostöös kohalike omavalitsustega ja tervishoiupartneritega. Plaan on alustada kodus vaktsineerimistega kahes suuremas omavalitsuses Tartus ja Tallinnas," lisab Sõber.

Aprillis on oodata veel ka teist Jansseni vaktsiini tarnet, esialgse teadmise kohaselt 6300 doosiga. Eesti ostab eellepingu kohaselt ühtekokku 300 000 kuuri antud vaktsiini.

Mis puutub käesolevasse nädalasse, siis lisaks Janssenile saabus eile Eestisse 26 910 doosi Pfizer/BioNTech vaktsiini ning veel on oodata 4800 doosi AstraZeneca vaktsiini ning 9600 doosi Moderna COVID-19 vaktsiini.