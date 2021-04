Vene meedias kuulutatakse Helme EL-ist lahkumise plaanist rääkides peatset lõppu kogu EL-ile

„Viimastel päevadel on tervelt kahe Euroopa riigi – Eesti ja Saksamaa – parempoolsed jõud astunud välja riikide euroliidust väljaastumise poolt. Sellised meeleolud tekivad perioodiliselt erinevates bloki riikides, aga edu saavutada on suutnud ainult Suurbritannia poliitikud,” kirjutab Vladimir Kulagin Gazeta.ru-s.

Mõlemad väljaanded kirjutavad, et EKRE aseesimees ja endine siseminister Mart Helme on veendunud, et Euroopa Liidus püütakse levitada kõigisse riikidesse neomarksistlikku ideoloogiat.

Vene väljaanded mainivad, et Helmele ei meeldi see, et Euroopa Komisjon kavatseb kõigi riikide jaoks ühiselt laenu võtta, ning niinimetatud „tühistamiskultuur”, kui ühiskonnas satuvad tuntud inimesed kriitika alla mineviku vigade või päritolu pärast.

Tuuakse ka ära Helme nördimus selle üle, et Oxfordi ülikoolis kavatsetavat lõpetada Mozarti ja Beethoveni õpetamine, sest nende saavutused on valgesse rassi kuulumise tagajärg. Gazeta.ru märgib, et uudisteagentuur AP on selle informatsiooni ümber lükanud, selgitades, et Oxfordis kavatsetakse täiendavalt õppekavva võtta teisi heliloojaid.

„Helme ja tema võitluskaaslaste seisukohta ei peeta praegu kogu erakonna ametlikuks seisukohaks, sest sellised otsused tuleb veel kinnitada juhtkonna poolt. EKRE hoiab seejuures kinni paremäärmuslikest vaadetest, selle esindajad esinevad perioodiliselt territoriaalsete pretensioonidega Venemaale ja kutsuvad Eesti mittevalgeid elanikke lahkuma,” kirjutab Gazeta.ru.

„Nüüd, väljendades Brüsseli bürokraatidega rahulolematute kodanike arvamust võib Helme võita enda poole lisahääli kohalike omavalitsuste valimistel, mis on määratud 2021. aasta oktoobrisse,” lisab Gazeta.ru.