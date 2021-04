FOTOD | Politseinikke enam kui protestijaid: uus päev meeleavaldusrindel algas rahulikult

"Politsei valib oma taktika vastavalt sellele, kuidas käituvad avalikul koosolekul osalejad. Eile oli osalejate arv väike ning hajutatusest peeti paremini kinni," vahendab Põhja prefektuur Facebookis. "Täna võtsime Lossi platsil ära piirdeaiad, kuna viimastel päevadel on koosolek liikunud Vabaduse platsile. Kui hajutatuse tagamiseks tekib vajadus aiad uuesti kasutusele võtta, siis seda ka teeme."

Lisatakse, et politsei on ka täna südalinnas kohal, et koosolekul osalejatega aktiivselt suhelda, kui kogunemine peaks toimuma.