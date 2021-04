VIDEO | Kaamerapilt ei valeta: altkäemaksu küsinud tolliametnik jäi haledalt vahele. Tasuks kujunes šokivangistus

"Lihtsustatult võib öelda, et ametnik võimaldas ühel tolliagendil oma kliente tollikontrollist ja sellega seotud ajakulust vabaks osta. Teadupärast on aeg ärimaailmas kallis vara ning selline ebaseaduslik tegevus andis altkäemaksu andnud vahendajale märkimisväärse konkurentsieelise," selgitas Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe.

Prokuratuur kirjutas Facebookis, et kriminaalasi alustati möödunud novembris. Videos on näha hetk, kui sulist ametnik loeb valel teel saadud raha. "Kuriteokahtlus oli sedavõrd tõsine, et ametniku varjatud jälgimist võis pidada põhjendatuks. Nii kiire lahendus sai võimalikuks tänu jälitusega kogutud tõenditele. Tänu kiirele lahendusele saavad uurijad ja prokurör nüüd keskenduda juba uutele kriminaalasjadele," vahendab prokuratuur.