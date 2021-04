Nad ei uskunud, vaid proovisid. Kolm tõestisündinud lugu selle kohta, kuidas pandeemia ajal kaalust alla võtta

Mu kolmanda lapse sünnist möödus juba aasta, kuid mu kaal ei muutunud. Sain aru, et lõpuks on aeg midagi muuta, seega otsustasin leida meetodi, mis annaks kiired ja efektiivsed tulemused.

Mu õde rääkis mulle Stockholmi dieedist, kui üks kuulus kohalik kunstnik suutis selle dieediga kaalu langetada. Seega otsustasin selle ise järele proovida, kuigi ausalt öeldes olin esialgu skeptiline ega uskunud, et saavutaksin mingeid häid tulemusi.

Jekaterina:

Märkasin internetis inspireerivaid lugusid ja häid arvamusi. Sain teada, et ka mu vanemad hakkasid selle dieediga kaalu langetama. Kuid olin skeptiline, sest ei usu midagi enne, kui olen ise järele proovinud. Nii tellisingi endale oma Stockholmi dieedi plaani.

Naised, kuidas teile Stockholmi dieet meeldib?

Dagi:

Mulle meeldisid väga plaanis välja pakutud erinevad tooted ja tasuta võimalus suhelda spetsialistidega juhul, kui mul tekkis soov üks einetest välja vahetada, või mõne muu probleemi puhul. Stockholmi dieediga ei tundnud ma kunagi näljatunnet ega väsimust. See oli väga lihtne! Umbes nädal hiljem olid tulemused silmaga nähtavad – kaal oli juba langenud ja mu enesetunne oli märgatavalt parem. See motiveeris mind jätkama ja nüüdseks olen langetanud kokku üle 22 kilo. Tunnen end suurepäraselt!

Jekaterina:

Võrreldes teiste kaalulangetusmeetoditega, mida olen varem proovinud, on Stockholmi dieedi plaani järgimine lihtne. Ma tundsin ja nägin esimesi tulemusi ühe nädalaga, kui langetasin 4 kilo oma kehakaalust. Kartsin, et kaalu langemine peatub, kuid seda ei juhtunud – langetasin kaalu ühtlaselt ka edaspidi ja nüüdseks olen kaotanud kokku 17 kilo. Nüüd on mul iga päev hea tuju ja mulle väga meeldib see, kuidas ma välja näen!

Kristiina:

Mind üllatas, et toidud olid nii huvitavad ja maitsvad. Mul polnud isegi vaja maiustusi ega suupisteid, mis on plaani lisatud. Tundsin end hästi ja mis kõige olulisem – mitte kunagi näljasena. See oli minu jaoks väga oluline, sest kartsin enda näljutamist, mis on tavaliselt teiste dieetide juurde kuulunud. Pärast esimest nädalat olin kaotanud 4 kilo. See tegi mulle väga rõõmu, see oli ajend alustatud jätkata. Iga päevaga oli näha, kuidas kilod üksteise järel kaovad ... Kuu aja pärast olin kaalust alla võtnud juba 11, kuid kahe pärast juba 17 kilo. See tundus uskumatu! Alguses tundus, et see võib ebaõnnestuda, kuid tulemus on suurepärane ja mis kõige tähtsam – kõik nii lühikese aja jooksul. Minuga toimunud muutused on suurejoonelised – tunnen end kergelt ja enesekindlalt. Saan palju komplimente ja tunnen endaga rahulolu. Toitun tervislikult ja mitmekesiselt. Täiesti teine ​​elu!

Kas sa soovitaksid ka teistel inimestel Stockholmi dieeti proovida?

Dagi:

Soovitan StockholmDiet.com-i programmi igaühele. Proovi seda kasvõi ainult mõned päevad. See dieet õpetab sulle, kuidas saavutada sale keha väga vähese investeeringuga.

Kristiina:

Kui sa pole rahul oma välimuse ega enesetundega, siis järgi Stockholmi dieeti ja keskendu lõpuks oma kehale. Igaüks meist väärib seda.

Jekaterina:

Kui on ülekaal ja unistus kaunist kehast, siis proovi kindlasti Stockholmi dieedi! Innustagu ka sind see, kuidas mina ülekaalust vabanesin! See on tõesti lihtsam, kui sa oskad praegu ette kujutada. Alusta kohe!

See pole lihtsalt üks järjekordne dieet – see on sinu otsus paremini elada – ilma lisakilodeta.

