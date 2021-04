Soomel hakkab varsti AstraZeneca vaktsiini üle jääma

Täna arutab Soome vaktsiiniekspertide töörühm, kas vanusepiirangut tuleks muuta. Juhtivekspert Mia Kontio ütles, et kui piirang jääb kehtima, pole soomlastel varsti enam AstraZenecat võimalik kasutada. Lukkarinen lohutas siiski, et vaktsiinivaru säilib veel mitu kuud ja seda saab kasutada ka teise doosi andmiseks. Ta väljendas lootust, et eksperdid muudavad nooremate inimeste suhtes oma soovitust, kuna AstraZeneca kasutamine on näidanud, et juba üks AstraZeneca doos aitab tõsise haigestumise vastu. Terviseameti otsuse taga on aga kaalutlus, et Euroopas on väikesel osal noorematest patsientidest tekkinud pärast vaktsineerimist veretrombid, millel kahtlustatakse seost vaktsiiniga.