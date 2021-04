Vägesid koondatakse alates märtsi lõpust. Kaardile on märgitud kohad, kus viimase viie päeva jooksul on Vene lisavägede liikumisi ja koondumisi dokumenteeritud. Ešelonid on enamasti suunatud lõunasse ja läände: Vene-Ukraina piiri, Donetski ja Luhanski “rahvavabariikide” ja okupeeritud Krimmi suunas. Ehkki kahe nädala eest väitis Venemaa, et Lõuna sõjaväeringkonnas käivad varem avaldamata õppused, siis nüüd räägivad Kreml ja Vene riigimeedia juba sõjategevusest. “Kreml kardab, et Ukrainas võib uuesti alata kodusõda,” teatas reedel Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. “Kui meie piiride lähedal peaks puhkema täiemahuline sõjategevus, siis ähvardab see Vene Föderatsiooni julgeolekut.”