Saksamaal algab kohus terroriplaane haudunud paremäärmusliku Gruppe S-i üle

12. meest, kes on politseinik, süüdistatakse grupile materiaalse toetuse pakkumises. Ka tema on kohtu all.

Saksa meedia on teatanud, et võime teavitas grupi tegevusest 2019. aasta sügisel informaator, kes on nüüd peatunnistaja ja politsei hoolika kaitse all. 2020. aasta veebruaris pidas politsei viiel liidumaal kinni 13 meest. Üks suri hiljem eeluurimisvangistuses.