USA-s musta mehe tapnud ja järjekordsed rahutused tekitanud politseinik ajas segi taseri ja püstoli

Gannoni sõnul usub ta, et politseinik, kes on uurimise ajaks töölt kõrvaldatud, kavatses kasutada taserit, aga tulistas selle asemel Wrighti pihta ühe kuuli.

Gannon näitas ajakirjanikele politseiniku kehakaamera videot tulistamisest. Videos on näha, kuidas politseinik tõmbab Wrighti autost välja pärast tema peatamist liiklusrikkumise tõttu ja avastab, et Wrighti kohta on olemas kehtiv order.