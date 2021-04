Jaapan otsustas hakata Fukushima tuumajaama jahutusvett ookeani laskma

Otsus, mille üle on pikka aega spekuleeritud, aga mida on ohutusmurede ja protestide tõttu aastaid edasi lükatud, tehti Jaapani valitsuse istungil. Ministrid leidsid, et vee ookeani laskmine on parim lahendus, vahendab Associated Press.

Vett hoitakse mahutites Fukushima Daiichi tuumajaamas alates 2011. aastast, kui võimas maavärin ja sellele järgnenud tsunami jaama reaktoreid kahjustasid ning nende jahutusvesi saastus ja hakkas lekkima.

Jaama operaatorfirma Tokyo Electric Power Co. ehk TEPCO on öelnud, et järgmise aasta lõpuks pole vett enam kuhugi panna.

Jaapani peaminister Yoshihide Suga ütles, et vee ookeani laskmine on kõige realistlikum lahendus ja veest vabanemine on Fukushima tuumajaama aastakümneid võtva likvideerimise jaoks vältimatu.

TEPCO ja valitsuse teatel ei saa triitiumi, mis ei ole väikestes kogustes kahjulik, veest eemaldada, aga kõigi teiste valitud radionukleiidide koguseid on võimalik vähendada tasemele, mis lubab vee ookeani lasta. Mõnede teadlaste sõnul on nii suure koguse radioaktiivse vee tekitatud väikeste kiirgusdooside pikaajaline mõju mereelustikule teadmata.

Ministrite heakskiidetud üldise plaani järgi hakkab TEPCO vett ookeani laskma umbes kahe aasta pärast vastava rajatise ehitamise järel vastavalt ohutusnõuetele. TEPCO sõnul ei saa veest vabanemist rohkem edasi lükata ja see on vajalik, et parandada jaama ümbritsevat keskkonda, et seal saaks ohutult elada.

TEPCO teatel ammendatakse vee ladustamisvõimekus 1,37 miljonit tonni 2022. aasta sügisel. Lisaks sellele tuleb praegu veemahutitega täidetud ala vabastada, et ehitada uued rajatised, mida on vaja sulanud kütuse eemaldamiseks reaktoritest, mis peaks algama lähiaastatel.