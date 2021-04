Siseminister Kristian Jaani: politseiriigist pole põhjust rääkida

"Vaba sõna väljendamine on lubatud: kui kümme inimest hoiavad hajutatust, on võimalik tulla ja avaldada meelt," ütles siseminister Kristian Jaani "Ringvaates", vahendab ERR. "Politseiriigis pole meeleavaldused kunagi lubatud. Eesti on väga hea riik, kus elada – siin on meeleavaldused lubatud. Täna on küll nakkushaiguse pärast väikesed piirangud – kümme inimest, hajutatult."