Teadusnõukoda lähinädalail riiki avama ei kiirustaks

Valitsuse esindajad rääkisid täna Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil, et neil on valminud piirangute leevendamise plaan, mis homme arvatavasti kinnitatakse. Nad viitasid, et olukord võib lähinädalail ka leevendamiseni jõuda, kui prognoosid seda soosivad. Mida teadusnõukoda praegu riigi avamisest arvab ja kuidas seda teha tuleks?

Teadusnõukoda seda tõesti täna arutas ja seda me ka näeme [olukorra paremaks muutumist - toim], aga samas me tõdeme, et ega see riigi avamine peab olema hästi ettevaatlik. Peame ennekõike vaatama, et see langus, mis praegu on tekkinud, oleks püsiv ja veelgi parem kui jätkuks ka edasine langus. Ega päris kõik veel möödas pole.

Teatud piirkondades on nakatumisnäitajad endiselt kõrged - Ida-Virumaa, Harjumaa, Tallinn - ja teatud maakondades on ka positiivsete testide protsent päris kõrge - küll mitte enam 20 protsenti, aga üle kümne ikkagi. Endiselt on vaktsineerimise tase maakondades ebaühtlane - mõnes maakonnas on juba väga hästi, 70+ vanuses inimesi on üle 60 või isegi üle 70 protsendi vaktsineeritud. Aga on ka maakondi, kus need protsendid on oluliselt madalamad.

Kõike seda arvesse võttes arvas teadusnõukoda, et lähema kahe nädala jooksul ei oleks ikka õige midagi veel avama hakata. Kuigi loomulikult on see valitsuse otsus, teadusnõukoda ei pane midagi kinni ega tee ka midagi lahti.

Kaja Kallas viitas täna, et piiranguid hakataks leevendama nii-öelda sümmeetriliselt, ehk siis see, mis viimasena lukku läks, tehtaks nüüd esmajoones lahti. Millest teie meelest võiks alustada? Te mainisite ka, et piirkonniti on olukord erinev, kas siis võiks mõelda ka piirkondlikele erisustele leevendamisel, kui see hetk peaks kätte jõudma?

Kui see hetk peaks kätte jõudma, siis teadusnõukoda arvab endiselt, et haridus on see, mis on kõige suurem prioriteet, millel on tuleviku mõttes kindlasti kõige suurem roll.

Milliseid näitajaid võiksime vaadata, mille järgi otsustada, millal ja kuidas piiranguid leevendama hakata?

Meie peame eelkõige silmas seda eelmisel nädalal avaldatud valgusfoori - valgusfoori punasest tsoonist peaksime küll välja saama, sealt me veel väljas ei ole. Aga kui praeguses tempos edasi läheb, võib see juhtuda. Osa maakondi on juba sellest tsoonist väljas, aga kogu Eesti veel paraku mitte.