Millisest e-poest on turvaline osta?

Eesti ühe suurima e-kaupmehe hansapost.ee juhi Taavi Rajuri hinnangul on „Turvalise ostukoha“ märgise omamine kahtlemata oluline nii tarbijale kui ka e-poele. „Märgise taotlemisel ja selle saamisel võime kindlad olla, et meie e-pood täidab kõiki turvalisuse nõudeid ning vastab e-kauplemisele kehtestatud seadustele. Teisest küljest annab see turvatunde ostjale, kes saab olla kindel, et meie e-poest tellides on kõik tema õigused alati kaitstud,“ lisab ta.

„Turvalise ostukoha“ usaldusmärgise saanud e-poed on kohustatud märgise logo kuvama e-poe esilehel, kus see on ostjatele lihtsasti leitav. Logo peab olema lingitud Eesti E-kaubanduse Liidu lehele, kust ostja saab kontrollida, kas e-pood on kantud usaldusmärgise kandjate nimekirja ja omab õigust selle kandmiseks. Kahjuks on viimasel ajal sagenenud ebaausate e-kauplejate seas usaldusmärgise kopeerimine, mistõttu tasub veenduda, et „Turvalise ostukoha“ usaldusmärgisel on kirjas „Eesti E-kaubanduse Liit“, see on lingitud liidu lehele ja e-pood on kantud märgisekandjate nimekirja.