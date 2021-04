Ukraina teatel on taotletud Zelenskõi ja Putini vestlust, aga ei ole vastust saadud

Mendel ütles täna Reutersile, et Zelenskõi on püüdnud Putiniga asjast rääkida, aga tal ei ole õnnestunud seda teha.

„Presidendi büroo loomulikult esitas taotluse Vladimir Putiniga rääkimiseks. Me ei ole veel vastust saanud ja loodame väga, et see ei ole dialoogist keeldumine,” ütles Mendel.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et tema ei ole viimastel päevadel näinud mingit taotlust läbirääkimisteks ega tea, et selline oleks hiljuti esitatud.

Küsimusele, kas Putinil on midagi Zelenskõile öelda, vastas Peskov, et ta loodab, et Kiievis jääb peale „poliitiline terve mõistus”, mis puutub deeskaleerimist ja potentsiaalse sõja ärahoidmist.

Mendeli sõnul on Venemaa koondanud üle 40 000 sõduri Ukraina idapiirile ja veel üle 40 000 Krimmi.

Need numbrid on suuremad, kui need, millest rääkis Ukraina relvajõudude ülem märtsis parlamendi ees esinedes.

Zelenskõi suundub Mendeli sõnul Venemaa vägede koondamisest ja eskaleeruvast konfliktist rääkima Pariisi. Zelenskõi kohtumist Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga on oodata nädala lõpus.

Ukraina kardab, et Kreml korraldab kriisi, et koondada venemaalased enne septembris toimuvaid parlamendivalimisi välisvaenlase vastu ning juhtida tähelepanu eemale sellistest teemadest nagu vangis istuv opositsionäär Aleksei Navalnõi.

Putin süüdistas reedel Ukrainat „ohtlikus provokatiivses tegevuses” Donbassis.

„Ühelt poolt ei tohi paanikasse sattuda, teiselt poolt aga tuleb mõista, et Venemaa on näidanud korduvalt, et võib erinevatesse riikidesse sisse tungida,” ütles Mendel.