Valitsus võib homme otsustada piiranguid osaliselt leevendada

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas tänasel avalikul istungil peaminister Kaja Kallase ning tervise- ja tööminister Tanel Kiigega vaktsineerimise korraldust ja piirangutest väljumise plaani. Istungil osalesid ka riigikontrolör Janar Holm ja sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann.

Valitsuses võib otsus piirangute leevendamise kohta sündida homme

Erikomisjoni liige Jevgeni Ossinovski küsis peaministrilt, milline on ikkagi valitsuse täpne plaan piirangute leevendamiseks, arvestades, et lähinädalatel võib riik jõuda seisu, kus piiranguid tasuks juba leevendada.

Kallas tõdes, et plaan piirangute leevendamiseks on olemas, kuid enne avalikkuse ette toomist tuleb plaanis kasutatavad mõõdikud teadusnõukojaga detailselt läbi arutada ning plaani peab kinnitama ka valitsus - seda kõike plaanitakse teha homme. "Ma ei jagaks neid plaane enne, kui oleme need kinnitanud," ütles Kallas.

Kallas selgitas komisjonile, et valitsus vaatab iga kahe nädala järel kehtivad piirangud üle ning selline vahepeatus ongi homme, 13. aprillil taas kavas.

Kallas selgitas ka üldist piirangute leevendamise loogikat - homme võidakse otsuseid teha mitte küll hetkeseisu, aga prognooside põhjal. "Kahe nädala pärast võime jõuda sinna, et saame teha teist-kolmandat. Piirangute leevendamisel käitume samamoodi nagu piiranguid peale keerates - kohe ei keera neid lahti, vaid astume sammu tagasi. Et mitte et teeme koolid lahti täies ulatuses, vaid lähme viimasele tasemele, mis meil enne sulgemist oli," rääkis Kallas erikomisjoni istungil.

"See leevendamise kava on nende [valge raamatu] astmetega seotud ja peakski olema tuleviku mõttes seotud valge raamatu tabeliga, et igaüks teaks, kuidas käituda, et järgmisele ohutasemele ei jõutaks," lisas Kallas.

Millal jõutakse kogu ühiskonna vaktsineerimiseni?