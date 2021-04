OTSEPILT | Kallas erikomisjonis: arutame piirangute leevendamist homme

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul tuleb segadus vaktsineerimises lõpetada ja selleks on vaja juhtimisselgust vaktsineerimise korralduses.

Reisalu sõnul ootab ühiskond valitsuselt sisulist tegevuskava, kuidas riik kriisist väljuma hakkab ja milliseid piiranguid ning mis tingimustel leevendama hakatakse. „Saame aru, et ükskõik milline piirangute leevendamine toob kaasa kontaktide arvu tõusu,“ rääkis Reinsalu. „Vaja on täpset tegevuskava, kuidas piirangute olukorrast väljuda nii, et viirus oleks kontrolli all.”

Lisaks ministritele on erikomisjoni istungile kutsutud riigikontrolör Janar Holm, Sotsiaalministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad.

Kallas: arutame piirangute leevendamist valitsusega homme

Komisjoniliige Jevgeni Ossinovski küsis peaministrilt, mis on ikkagi valitsuse täpne plaan piirangute leevendamiseks, arvestades, et lähinädalatel võib riik jõuda seisu, kus piiranguid tasuks juba leevendada.

Peaminister Kaja Kallas ütles, et valitsusel on plaan olemas, erinevad konkreetsed mõõdikud kokku lepitud, kuid see tuleb veel üle täpsustada teadusnõukojaga. "Ma ei jagaks neid plaane enne, kui oleme need kinnitanud," ütles Kallas.

Kallas selgitas siiski üldist piirangute leevendamise loogikat - homme võidakse otsuseid teha mitte küll hetkeseisu, aga prognooside põhjal. "Kahe nädala pärast võime jõuda sinna, et saame teha teist-kolmandat. Piirangute leevendamisel käitume samamoodi nagu piiranguid peale keerates - kohe ei keera neid lahti, vaid astume sammu tagasi. Et mitte et teeme koolid lahti täies ulatuses, vaid lähme viimasele tasemele, mis meil enne sulgemist oli," rääkis Kallas erikomisjoni istungil.

"See leevendamise kava on nende [valge raamatu] astmetega seotud ja peakski olema tuleviku mõttes seotud valge raamatu tabeliga, et igaüks teaks, kuidas käituda, et järgmisele ohutasemele ei jõutaks," lisas Kallas.