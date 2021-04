Kogu tõde hambaharjadest

Paraku ei mõtle inimesed hambaharja ostes sageli mitte selle funktsionaalsusele, vaid valivad toote, millel on sobilik hind või välimus. Kahjuks on see veidi vale lähenemine, sest täieliku suuhügieeni tagamiseks sõltub väga palju õigesti valitud hambaharjast.

Miks muutub hambahari kiiresti haraliseks?

Põhjusi, miks hambahari kiiresti haraliseks muutub ja turritama hakkab, on enamasti kaks: harja kehv kvaliteet ja liiga jõuline kasutus. „Hammaste puhastamine käib harjaste otste toimimise kaudu hambaemailil ja nende tungimisega hammaste vahele. Kui vajutada harja liiga tugevasti, lähevad harjased laiali ja jäävadki viimaks sellesse asendisse,“ selgitab suuhügienist. „Niimoodi hambaid harjates pole see mitte ainult kasutu, sest hambakatust tugevamini nühkides lahti ei saa, vaid ka ohtlik, sest nii võib hambaemailile ja igemetele liiga teha.“

Iga kolme kuu tagant on soovitatav uus hambahari osta, sest hari kulub, harjased muudavad oma kuju ning sellega ei saa enam nii tõhusalt pesta. Kindlasti tuleb hari välja vahetada siis, kui harjased on juba eri suundadesse laiali vajunud. „Lisaks kogunevad deformeerunud harjastele bakterid, mis hakkavad kiiresti paljunema. See teadmine on samuti hea põhjus hari välja vahetada,“ lisab suuhügienist.

Mõnel harjal on spetsiaalsed sinised indikaatorharjased – kui need lähevad valgeks, on aeg harja vahetada. Iga kolme kuu tagant tuleks vahetada ka elektrihambaharja otsikut.

Kas pärast läbipõetud külmetus- või viirushaigust peaks samuti harja vahetama? Jah! Hambaharjal elavate mikroorganismide kaudu võib uuesti sama haiguse saada. Samuti on väga kerge nakatada hambaharja kaudu oma pereliikmeid, sest enamasti hoitakse kõiki hambaharju ühes topsis koos.

Mõni sõna ka hambapastadest

Mitte vähem keeruline pole leida see kõige sobilikum hambapasta. Suuhügienist Goljandin soovitab arvestada erinevate nüanssidega nagu toitumine, elustiil, halvad harjumused (nt suitsetamine), hambaemaili seisund ja kalduvus hambakivi tekkele. „Hambapasta valimisel lähtu lahendamist vajavast ülesandest. Näiteks ulatusliku hambakaariese puhul tuleks kasutada kõrge fluoriidi- või kaltsiumisisaldusega hambapastat, igemete veritsemise ja parodontiidi korral sobivad pastad, mis sisaldavad põletikuvastaseid komponente või kui hambad on ülitundlikud, siis leidub ka sellistele hammastele sobilik hambapasta, mis kõrvaldab selle mure“ selgitab suuhügienist.

Levinuimad on fluoriidi sisaldavad hambapastad. Uuringud näitavad, et fluoriidiga hambapasta soodustab hambaemaili remineraliseerumist, tänu millele suureneb hammaste vastupanu happerünnakule – fluoriid tugevdab hambaid, aitab ära hoida kaariese teket ja pärsib mikroobide ainevahetuskiirust.

Valgendavate hambapastadega on soovitatav mitte liialdada: „suurem osa sellistest pastadest sisaldavad abrasiivaineid, mis võivad lõhkuda hambaemaili ja teha hambad tundlikuks. Nende valgendav efekt ei ole eriti suur ja sellist pastat ei tohi kaua kasutada.“ Goljandin lisab, et kõige mõistlikum on hambapasta osas nõu küsida oma suuhügienistilt, kes on kursis, milline on hammaste olukord ning oskab vastavalt sellele ka soovitusi jagada.

