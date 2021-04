Jaak Juske: meeleavalduste korraldajate selja tagant paistavad EKRE ja Kremli kõrvad

Juske leiab, et EKRE juhid on pööranud eesti rahvale selja.

Milline on Teie seisukoht Toompeal aset leidnud meeleavalduste kohta?

Vabal maal on igaühel õigus vabalt meelt avaldada ja vajadusel ka valitsust kritiseerida. Vabal maal austab aga kodanik seadust ning teise kodaniku õigust olla terve. Ilma õigusriigita ei ole enam vaba maad. Kõige rohkem teeb mulle muret, et koroonapiirangute vastaste miitingute korraldajate tagant paistavad välja EKRE ja Venemaa kõrvad.

Mõlemal soov kõigutada Eesti riiki ja valitsust, saavutada ühiskonda lõhestades oma eesmärke. Eesti vajab aga praegu oma ego rõhutamise asemel hoopis empaatiavõimet, sidusust ja solidaarsust. Ainult nii üksteist usaldades ja toetades saame selle neetud viiruse kontrolli alla.

Piirangute kaotamist ootavad tegelikult ju kõik. Palju pole enam jäänud.

Sotsiaaldemokraate on kritiseeritud viimastel nädalatel EKRE ja nendega lähedastel vaadetel olijate poolt liigses pehmuses Kaja Kallase valitsuse suhtes. Kuidas kommenteerite SDE tegevust opositsioonierakonnana Kallase valitsuse ajal?

Sotsiaaldemokraadid on viimasel paaril kuul nõudnud valitsuselt korduvalt tänase epideemia olukorras kõigi haiguspäevade hüvitamist. See on hädavajalik kriisimeede, sest muidu lähevad inimesed haigena tööle, sest iga päev ilma palgata on pere rahakotile väga valus. Peaminister Kallas teatas aga, et valitsus seda olulist meedet ei toeta. Oleme valitsust kritiseerinud nii selle otsuse kui vaktsineerimisega seotud kaose osas.

Samal ajal on aga rahvahääletust nõudnud EKRE keeranud rahvale selja, sest nende üks liidreid Mart Helme soovib asuda võitlema Eesti lahkumise eest Euroopa Liidust. Tuletan meelde, et euroliiduga ühinemine otsustati rahvahääletusel. See oli Eesti inimeste selge enamuse tahe.

Olete minevikus olnud Keskerakonna linnavõimu häälekas kriitik. Varsti on käes kohalikud valimised- kui suureks ennustate tõenäosust, et Keskerakond kaotab linnas ainuvõimu?