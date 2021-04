Vägivalla õhutamist on palju, mõned inimesed on läinud ka tegudele, ütles Kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu. Lapseohtu poisikesed räägivad rassisõjast.

Meie kõige aktiivsem vastane on Kreml, ent sel aastatl tuleb eraldi välja tuua ka Pekingi tegevus.