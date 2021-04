KAPO: Öises Vahtkonnas on tulnud peale uus põlvkond

Vastuseks Delfi küsimusele koroonaprotestide sütitamisest ütles Sinisalu, et seal ei tasu näha Venemaa karvast kätt: "Protestidel on väga palju erinevaid inimesi. Küsimus on, et millega need inimesed rahul ei ole. On neid, kes kardavad politsei õiguste suurenemist. On neid, kes on maskide vastu." Peadirektor leidis, et olukord on kõik ära väsitanud.