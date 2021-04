Hambaarst selgitab, millal külastada lapsega hambaarsti

Unimed Sõpruse hambakliiniku hambaarst dr Hedvig Alasi ütleb, et esimest korda võiks lapsega hambaarstile tulla tema teisel eluaastal ehk siis, kui suhu on lõikunud kõik piimahambad. Samas loomulikult võib tulla ka varem ehk juba siis, kui suus on alles esimese hambad. Esimene visiit on tutvustav – laps saab uudistada hambaravikabinetti ja töövahendeid, teha tooliga sõitu ning tutvuda oma hambaarstiga. Hambaarst kontrollib suuõõne üle ja kui vaja, siis lakib hambad üle fluorlakiga. Oluline on, et arstilkäigust tekiks positiivne emotsioon.

Enamasti sobib lapsele seesama arst, kes ravib vanemalgi hambaid. Hea on, kui arstiga tekib selline kontakt, et tema juures jäädaksegi käima ja laps ei peaks iga kord kabinetis võõra inimesega kohtuma.

Hirmu ennetus on vanemate töö

Dr Alasi ütleb, et hirmunud lapsi satub ikka aeg-ajalt hambaravikabinetti. See, et laps suhtub hambaarsti alguses natuke ettevaatlikult, on täiesti normaalne, sest tema jaoks on ju tegemist uue keskkonna ja võõra inimesega. „Sõbralikult lapsele asju selgitades saame tavaliselt esmase hammaste ülevaatuse ilma probleemideta tehtud,“ sõnab hambaarst.

Ta rõhutab lapsevanemate tähtsat rolli koduse eeltöö tegemisel enne arsti juurde tulekut. „Lapsele tuleb seletada, kuhu minnakse ja mis eesmärgiga. Selgitada, et kõik inimesed käivad hambaarsti juures ja et see on täiesti tavaline asi,“ õpetab dr Alasi.

Hirmsaid (ja sageli ka väga vanu) lugusid juhtumistest hambaarstikabinetis pole vaja lapse kuuldes kunagi rääkida. „Kui lapsel on tekkinud hirm juba enne hambaarsti juurde tulekut, siis selleks on enamasti põhjust andnud perelt või sõpradelt kuuldud jutud. Tavaline on ka see, et vanem kannab oma hirmud lapsele üle. Võib olla nii, et ta ise läheb arstile vaid äärmisel vajadusel ja samamoodi viib ta ka oma lapse arsti juurde alles siis, kui mõni hammas on hakanud juba valutama.“

Kui tihti arsti juurde?