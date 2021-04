Hoia hambad korras ka väärikas eas!

Unimed Kaarli hambakliiniku (varasema nimega Kaarli Hambaravi) hambaarst dr Liina Lindmaa toob näite hambaniidiga toimetamisest vanemas eas: näpud on jäänud töntsimaks ja asjatoimetus ei pruugi enam hästi välja tulla. „Hambavahesid saab ka teistmoodi puhastada – hambavaheharjakeste või survepritsiga. Hambaarst saab õige tee kätte juhatada,“ julgustab ta.

Kõige suurem mure patsiendi jaoks on muidugi siis, kui murdub esihammas, seevastu tagumiste kadumine nii ruttu arstivisiidile veel ei too. Dr Lindmaa ütleb, et kui üks hammas kaob, saab veel hakkama tingimusel, et kõik ülejäänud on alles. Kui aga hambaid on puudu juba mitu, tuleb kindlasti leida lahendus nende asendamiseks. Nimelt teavad hambad reeglit „loodus tühja kohta ei salli“ ja nii katsuvad olemasolevad hambad puuduva koha selle poole nihkudes täita. Nii võib juhtuda, et kunagi hiljem tühimikke hammastega täitma asudes polegi ruumi uusi hambaid kuskile paigutada.

Kuidas puuduvatesse hammastesse suhtutakse, sõltub Lindmaa sõnul väga palju konkreetsest patsiendist. Ta toob näiteks ühe oma patsiendi, 90-aastase proua, kelle hambaid on ta ravinud kogu oma karjääri vältel. „Tal murdus küljelt üks hammas – tema esimene – teised aga olid kõik olemas. Tegin ettepaneku, et lihvime teravad nurgad ära ja jätame nii, sest hamba taastamiseks oli vaja teha vähemalt kokku 4 visiiti, proual on väga raske liikuda ja ega ettevõtmine ka rahaliselt odav pole. Tema vaatas mulle otsa ja ütles: „armas Liina, ükski endast lugupidav naine ei saa endale puuduvat hammast lubada!“ Nii me siis tegimegi uue hamba.“

Dr Lindmaa ütleb, et puuduvate hammaste asendamiseks on mitmeid võimalusi, kuid tihtipeale jääb asi raha taha. Sellepärast selgitab ta alati, millised lahendusi on olemas ning koos valitakse parasjagu sobivam, lootes, et olude paranedes saab edasi liikuda mugavate lahenduste poole.

Implantaat, kroon ja sild