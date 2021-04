Harjumused ja toidud, mis mõjutavad meie hambaid

Sellest, et kohvi ja tee liigtarvitamine muudab hammaste värvi, on paljud kuulnud. „Siin on lihtne reegel – kui jook värvib ära valge tassi, siis värvib ta ka valget hambaemaili,“ ütleb dr Akkalainen. Lisaks hammaste värvi tumendamisele võib liiga kuuma tee või kohvi joomine kahjustada ka hambaemaili. „Kohv on ka üsna happeline jook, mis tähendab, et ta on hammastele kahjulikum kui must või roheline tee.“