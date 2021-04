Hollandis avaldati uusi salvestusi Ida-Ukrainas reisilennuki allatulistanute telefonivestlustest

Vähem kui pool tundi pärast Amsterdamist Kuala Lumpurisse lennanud Malaysia Airlinesi Boeing 777 allatulistamist kuuleb Dubinski oma käsilastelt, et nad on alla tulistanud Ukraina hävituslennuki. Kulub ligi kaks tundi, enne kui Dubinski avastab, et tegemist ei olnud mingi hävitaja, vaid Boeinguga. Kui Dubinski helistab, et selgust saada, muudavad tema mehed oma lugu. Nad kordavad, et tulistasid alla vastase hävitaja, aga alles pärast seda, kui hävitaja Boeingu alla tulistas.