GRAAFIKUD | Ööpäevaga lisandus 269 uut nakatunut, haiglaravi vajavate inimeste hulk hakkas jälle vaikselt tõusma

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 769,9 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 15,4%. Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 38, haiglaravi vajab 595 patsienti. Haiglaravil viibijate hulk on viimase paari päevaga taasd tõusnud: läinud reedel oli haiglas 574 inimest, laupäeval 589.

Ööpäeva jooksul manustati 330 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 259 346 inimesele, kellest 74 819 on saanud mõlemad doosid. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 51%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud Hiiu-, Lääne-, Tartu-, Järva-, Rapla-ja Saaremaal.