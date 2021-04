Eksperdid hoiatavad Kariibi mere St. Vincenti saarel uute vulkaanipursete eest

„Vulkaan jätkab plahvatuslikku purskamist koos ohtra tuhatootmisega,” teatas Lääne-India ülikooli seismiliste uuringute keskus. „St. Vincenti ja naabersaari puudutavad plahvatused ja kaasnev tuhasadu samasuguses või suuremas ulatuses on järgmistel päevadel võimalikud.”

Saarel oma peret külastav June Shipley ütles BBC-le, et kardetakse, et peagi võib toimuda suur purse.

Üle 3000 inimese on valitsuse korraldatud varjupaikades. Ristluslaevad on valmis inimesi naabersaartele evakueerima.

Evakueeritavatele on lubanud piirid avada St. Lucia, Antigua ja Grenada . 130 inimest on juba St. Luciale viidud.

Peaminister Ralph Gonsalves ütles, et veevarustus on suuremal osal saarest katkenud ning õhuruum on paksu suitsu ja tuhapilve tõttu suletud.