Iraan teatas sabotaažist oma tuumakompleksis, Iisraeli meedia sõnul oli see Iisraeli küberrünnak

IAEA teatas, et on asjast teadlik, aga ei kommenteeri.

Iisraeli ajaleht Haaretz teatas samuti, et intsident on oletatavasti Iisraeli küberrünnak.

Iisraeli uudisteportaali Ynet News riigikaitseanalüütik Ron Ben-Yishai ütles, et Iraani lähenedes tuumarelvade tootmise võimekusele on mõistlik oletada, et probleemi ei pruukinud põhjustada õnnetus, vaid tahtlik sabotaaž eesmärgiga aeglustada tuumavõidujooksu, mida on kiirendanud läbirääkimised USA-ga sanktsioonide kaotamise üle.