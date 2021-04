Politsei alustas täna Toompea meeleavaldusel varasemast rohkem menetlusi

Põhja prefektuuri kriisistaabi juht Valdo Põder ütles Delfile, et võrreldes eilse ja üleeilsega alustas politsei täna rohkem menetlusi ning politseijaoskonda viidi täna kuus inimest.

"Alustasime täna kaks väärteomenetlust inimeste suhtes, kes rikkusid avaliku koosoleku pidamise nõudeid ja tegid üleskutseid koguneda. Lisaks alustasime ühe väärteomenetluse seetõttu, et 41-aastane mees solvas Vabaduse platsil terviseameti töötajat," kõneles Põder.

Ühes vahejuhtumis lõi 58-aastane naine käega vastu politseitöötaja kaamera objektiivi ning selle kohta alustati menetlust avaliku korra rikkumise paragrahvi alusel. "Kõik need neli inimest viidi menetlustoiminguteks jaoskonda ning nad vabastati pärast materjalide vormistamist. Lisaks viidi täna jaoskonda viieski inimene, kel olid kaasas politseinikke solvava tekstiga plakatid. Politsei viis mehe jaoskonda, kust ta pärast vestlust vabastati. Plakatid võttis politsei hoiule," lisas Põdr.

Politseil on endiselt tõsine mure sellega, et avalikul koosolekul puudub korraldaja, kes vastutaks inimeste suunamise ja turvalisuse tagamise eest. "Kui koos on palju inimesi, kuid pole kedagi, kes inimestega suhtleks ja üritust koordineeriks, võib massikäitumine olla ettearvamatu ja olukord eskaleeruda," ütles Põder.