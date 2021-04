Hiina võib kohalikest vaktsiinidest loobuda. Tõhusus jätab soovida

Hiina on COVID-19 vastases võitluses välja töötanud neli adenoviiruse vektoriga vaktsiini. Uuringud on aga osutanud asjaolule, et need ei paku nii kõrget kaitsetaset kui moodsal mRNA-tehnoloogial põhinevad vaktsiinid nagu Pfizer ja Moderna, vahendab NRK.

Viimati leidsid Brasiilia teadlased, et Hiina Sinovaci vaktsiini efektiivsus COVID-19 ennetamisel on kõigest 50,4 protsenti. Võrdluseks võib öelda, et Pfizeri ja Moderna efektiivsus on uuringute kohaselt üle 95 protsendi.

Teistest Hiina vaktsiinidest saadav kaitse on mõnevõrra suurem - Sinopharmi vaktsiinil kuni 79 protsenti ja CanSino vaktsiinil neli nädalat pärast kaitsepookimist kuni 65 protsenti.

Välismaistel vaktsiinidel Hiinas praegu kasutusluba pole, ent see võib peatselt muutuda. Hiina nakkustõrjeametkondade tippjuht Gao Fu tunnistas laupäeval, et kohalikud vaktsiinid ei näi täitvat oma eesmärki. "Hiina vaktsiinid ei oma eriti suurt kaitseefekti," nentis Gao.

Hiina on oma vaktsiine eksportinud mitmesse riikidesse ja kritiseerinud ka oma lääne konkurente. Veel detsembris väljendas Gao skeptitsismi mRNA vaktsiinide suhtes, öeldes, et neil võib olla inimestele negatiivne mõju, kuna need põhinevad täiesti uuel tehnoloogial.

Täna Gao enam nii ei arva.

"Igaüks peaks kaaluma eeliseid, mida mRNA võib inimkonnale pakkuda. Me peame teavet hoolikalt jälgima, mitte seda tüüpi vaktsiine lihtsalt kõrvale lükkama," sõnas Gao.

Tema sõnul on 2. aprilli seisuga vaktsiinikuur läbitud umbes 34 miljonil hiinlasel, samas kui vähemalt ühe doosi on saanud juba pea 65 miljonit inimest. Võimude eesmärk on vaktsineerida juuniks 40 protsenti elanikkonnast. Täieliku hõlmatuseni loodetakse jõuda alles järgmisel aastal.