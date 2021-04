Kreml: Vene väed koonduvad Ukraina piirile, sest seal võib taas lahvatada kodusõda

Telekanalile Rossija-1 antud intervjuus juhtis Kremli kõneisik tähelepanu asjaolule, et Venemaa kõrval on "riik, kus kodusõda on taas algamas", vahendas TASS.

"Meie kõrval on riik, kus me ei välista, et juhtkond peab taas tarvilikuks lahendada siseriiklik probleem jõuga," ütles Peskov. "Kas see on meie jaoks ohtlik? Muidugi, see on ohtlik. Kas peaksime võtma tarvitusele meetmed oma ohutuse tagamiseks? Jah, peame. Ja just seda me ka teeme," märkis ta.